Stanovalec v kleti zalotil nepridiprava, nato je sledila drama

V četrtek ob 17.23 je bila novogoriška policija obveščena, da so stanovalci zalotili moškega, ki je nepooblaščeno vstopil v odklenjene kletne prostore stanovanjskega objekta in si jih začel pregledovati. Pri tem ga je zalotil stanovalec hiše, zato je takrat še neznani moški po nameraval s kraja pobegniti, vendar mu je to dejanje občan preprečil.

Stanovalci so nato na pomoč poklicali policijo, neznanec je do prihoda policistov na kraj v notranjosti objekta s pomočjo predmeta razbil okenska stekla. Policija je o varnostnem dogodku obvestila pristojne pravosodne organe. Novogoriški policisti primer preiskujejo v smeri kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Malo kasneje ukradel še motor

Nekaj ur zatem je bila policija obveščena tudi o tatvini motornega kolesa znamke Husqvarna v popoldanskih urah v Novi Gorici. Pri preiskavi okoliščin slednjega kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je tatvine motornega kolesa utemeljeno osumljena ista oseba. Policisti bodo zoper osumljenega vložili kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma storitve obeh zgoraj navedenih kaznivih dejanj.