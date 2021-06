Sredi noči morali zapustiti hiše na Vrhniki

»Zbudila sem se, ko je soseda klicala psa. Čudila sem se, kaj smrdi – nato pogledam proti sosedom in na eni strani je bil samo gost dim, nobenega plamena še,« je slabega pol dneva po zbujanju okoli druge ponedeljkove nočne ure opisovala prva soseda trgovine z gradbenim materialom Štirn, kjer je zagorelo v noči na ponedeljek. Trgovina stoji na območju nekdanje tovarne, kjer so nekoč prešali plastiko za embalažo za prehrambne izdelke, poleg gradbenega materiala in strojev pa so že s ceste vidne visoke jeklenke, ki jih ogenj ni dosegel, saj so hitro intervenirali gasilci kar pet...