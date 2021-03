Sredi Ljubljane pri rdeči luči povzročil nesrečo in pobegnil

Včeraj okoli 15.30 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila v križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice.



Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik zaradi neupoštevanja znaka rdeče luči odvzel prednost drugemu vozniku, trčil vanj ter povzročil prometno nesrečo z materialno škodo.



Po nesreči je s kraja pobegnil, policisti pa so 37-letnega voznika izsledili v bližini. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,97 mg/l, v nadaljevanju pa mu je bil odrejen strokovni pregled.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.



