Sredi belega dne je z nožem stopil do ženske in jo oropal

Ljubljanski policisti so bili v sredo nekaj po 8. uri obveščeni o ropu na območju Šentvida v Ljubljani. Kot poročajo v poročilu za javnost, je bilo ugotovljeno, da je moški stopil do oškodovanke z nožem v roki in ji iz rok izpulil vrečko z vrednejšimi predmeti, nato pa zbežal. 28-letnega osumljenca so policisti pri pregledu terena izsledili in mu odvzeli prostost.

V naslednjih dneh bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa.