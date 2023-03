Srbski taksist vozil Ruse proti Italiji

Ko so novogoriški prometni policisti minulo nedeljo ponoči, ob 4.04, med nadzorom cestnega prometa na hitri vipavski cesti v bližini Ajdovščine ustavili in kontrolirali 36-letnega voznika taksija, državljana Srbije, so ugotovili, da v avtu prevaža še tri državljane Ruske federacije, stare 22, 23 in 29 let. Izkazalo se je, da Rusi niso izpolnjevali pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje na območju naše države. V nadaljevanju postopka so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito oziroma azil v Sloveniji.



Taksist je tujce nameraval prepeljati do neposredne bližine meje z Italijo, a so ga prijeli in pridržali. Po postopku so ga kriminalisti v ponedeljek popoldan s kazensko ovadbo izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta pa je Srba po zaslišanju izpustil na prostost. Tujce so po postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.