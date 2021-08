Srb s preprodajo vozil oškodoval Slovenijo za 340 tisočakov

Kriminalisti PU Novo mesto so kazensko ovadili državljana Srbije in gospodarsko družbo, ki jo je zastopal, zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanja davčne zatajitve in 21 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.



Osumljenec je v okviru gospodarske dejavnosti pridobival rabljena motorna vozila z območja držav članic EU in jih izvažal v eno izmed držav zunaj EU. Pri tem je na podlagi lažnih računov z nižjo prodajno vrednostjo na letni ravni znižal dejanske prihodke, s čimer je osumljeni gospodarski družbi pridobil protipravno premoženjsko korist več kot 340.000 evrov, za kolikor je oškodovan tudi proračun Slovenije, so sporočili iz novomeške policijske uprave.

