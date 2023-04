Spor o vodi vodil do umora

»Moj oče si ni zaslužil, da bi umrl na tak način. Morilec mora za to dobiti pravično kazen.« Tako je januarja lani, po umoru 50-letnega Nicole Donadia, s solzami v očeh razlagala njegova hčerka Sabrina. »Res je bil dober človek. Vsi, ki so ga poznali, lahko o njem govorijo le lepe stvari. V življenju se je veliko odrekal, da bi nam otrokom lahko zagotovil lepšo prihodnost,« je za Il Resto del Carlino še razlagala užaloščena hčerka. Tistega dne, 12. januarja 2022, ob 6.30 je Donadio mrtev obležal, potem ko naj bi ga s kovinsko telovadno ročko, utežjo, napadel 55-letni Slovenec Edi Žegarac.

V predelu letoviškega italijanskega mesta Rimini – Misanu Adriaticu – naj bi Donadia pričakal pred vrati njegove počitniške prikolice in ga z ročko večkrat močno udaril v glavo. Sosedje so zaslišali glasen krik in poklicali karabinjerje. Ko so ti prihiteli na kraj dogodka, je bil Donadio še pri zavesti, nekaj je še zamomljal, nato pa umrl. Žegarac je iz Donadijeve prikolice, kamor se je zatekel po grozodejstvu, opazoval, kako so ga oživljali. Na aretacijo je čakal kar za mizo svoje žrtve. Odpeljali so ga v pripor.

Slovenec je živel v kampu, ki ga v Misanu dajejo v uporabo ljudem v stiski.

Tam je že vse od tistega januarskega dne in bo očitno še kar dolgo. Pred dnevi je na sodišču Assizes v Riminiju potekala že druga glavna obravnava zoper Slovenca, ki mu tamkajšnje tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja umora. Po zaslišanju treh psihologov iz pripora, v katerem je Žegarac, je padla odločitev za postavitev sodnega izvedenca za psihiatrijo, saj je še vedno odprto vprašanje, ali je bil obtoženi Slovenec v času kaznivega dejanja prišteven ali ne. Da sodišče v tem postopku postavi izvedenca, se že ves čas zavzema obramba, temu ne nasprotuje niti družina pokojnega Donadia. Psihiater ima zdaj 60 dni časa, da izdela poročilo, sojenje pa se bo z njegovim zaslišanjem nadaljevalo 3. julija.

2021. leta naj bi Edi že prvič napadel očeta štirih otrok.

Otroke preživljal kot smetar

Znano je, da Žegarac in Donadio pred tisto usodno sredo menda nista bila v preveč dobrih sosedskih odnosih. Italijan naj bi že dolgo živel v strahu pred Slovencem. Odvetnik Mario Erbetta je med drugim razkril, da bi se zločinu lahko izognili; kot je povedal po tragediji, je Donadio v njegovo pisarno prišel že 26. junija 2021 ter ga obvestil, da ga je dva dni prej napadel sosed, zoper njega je vložil ovadbo. In zaradi ovadbe oziroma želje, da jo umakne, naj bi Žegarac tistega usodnega dne prišel do soseda.

Tukaj naj bi Edi Žegarac do smrti udaril svojega soseda.

»Povedal mi je, da se je sosed kot običajno prhal zunaj, pred svojo prikolico,« je Erbetta razlagal o dogodku iz junija 2021. Obtoženi in žrtev sta živela v kampu počitniških prikolic in barak, ki ga tamkajšnja občina daje v uporabo tistim, ki so se znašli v stiski. »Ko se je Žegarac prhal, sta se sprla zaradi vode. Spor je tako eskaliral, da je Žegarac napadel soseda, da je padel. Ko je Donadio poklical 112, pa mu je uničil mobilni telefon. Odtlej je Donadio živel v neprestanem strahu pred slovenskim sosedom,« je še dodal Erbetta. Žegarac je sicer nekdanji semeniščnik, ki ima za seboj študij teologije in goji veliko strast do knjig in filozofije.

Res je bil dober človek. Vsi, ki so ga poznali, lahko o njem govorijo le lepe stvari.

Erbetta je Nicolo Donadia opisal kot zelo dobro osebo, očeta štirih otrok, ki je bil zaradi hudega artritisa 67-odstotni invalid z resnimi gibalnimi težavami, zaradi katerih si je moral pomagati z berglami. »Čeprav je bil ločen, je ves čas trdo delal, da je lahko preživljal štiri otroke, zaradi njih je s skrajnimi močmi opravljal tudi delo smetarja,« je še povedal odvetnik Erbetta.