Prestrašeni in pretreseni: otroci jokali, ko je šola gorela

Več kot dve stotniji gasilcev sta v sredo popoldne in pozno v noč na četrtek gasili obsežen požar, ki je izbruhnil na ostrešju Osnovne šole Bistrica pri Tržiču, včeraj pa sta se na žalostnem pogorišču dela šole, v katerem je zazevala ogromna črna luknja, uničenih pa je bilo šest učilnic, začeli kriminalistična preiskava in sanacija, ki bo zaradi ogromne škode trajala precej dolgo. Gasilci so najprej izčrpavali vodo iz objekta, popoldne pa so začeli pokrivati ostrešje, da preprečijo dodatno škodo. Vseeno pa se bo pouk na šoli nadaljeval že v ponedeljek.

»Požar je več kot šest ur gasilo kar 216 gasilcev iz 23 enot s 46 vozili. Poleg vode, ki so jo pripeljali v cisternah, so je iz javnega omrežja za gašenje porabili še 120 kubičnih metrov. Zaradi zahtevnosti gašenja so bili poleg Gasilsko-reševalne službe (GARS) Kranj aktivirani tudi prostovoljni gasilci PGD Tržič, Naklo, Radovljica in Kranj,« pove Peter Rotar, predsednik občinskega štaba Civilne zaščite Tržič, ki je intervencijo vodil skupaj z GARS Kranj. Ker je gorela sončna elektrarna, so na prizorišče poklicali tudi mobilno enoto Ekološkega laboratorija (ELME).

Pogorišče so natančno preiskovali forenziki Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj. Foto: Dejan Javornik

Vodja CZ Tržič Peter Rotar: "Požar je več kot šest ur gasilo kar 216 gasilcev iz 23 enot s 46 vozili." Foto: Dejan Javornik

»Po vsem skupaj smo lahko samo hvaležni vsem, ki so pripomogli, da se požar ni razširil. Najprej namreč ni bilo videti hudo, a se je zelo hitro razvijalo, in če ne bi bilo toliko gasilcev in nasploh dobre organizacije intervencije, bi lahko ogenj zajel vso šolo. Vsakič, ko so gasilci odstranili en panel, je zaradi dotoka zraka vzniknil nov požar in ves čas se je vžigalo. Bilo je tudi ogromno dima, brez dihalnih mask se skoraj ni dalo dihati in na srečo je z gasilcem, ki so ga morali odpeljati v bolnišnico Golnik na predihavanje s kisikom, vse v redu. Imeli smo tudi precej sreče s časom, v katerem je izbruhnil požar, saj šola ni bila več polna in nobenemu učencu se ni nič zgodilo,« pove župan občine Tržič Peter Miklič, ki je bil ves čas, tudi med gašenjem požara, na kraju dogajanja.

Hudo za otroke

Zagorelo je malo pred 15. uro, ko na srečo v šoli ni bilo vseh 367 učencev, ampak jih je bilo 60, z njimi pa štirje učitelji in štirje drugi delavci. V trenutku, ko se je bilo treba čim prej umakniti iz šole, je med otroki zavladala panika, izvemo od podžupanje Metke Gaberc: »Čeprav so že večkrat vadili evakuacijo, so bili tedaj, ko je šlo zares, zelo prestrašeni in pretreseni. Nekateri so tudi jokali, a na srečo so jih učitelji umirili in jim pomagali na varno. Ja, kar hudo je bilo to za otroke, a vseeno lahko samo rečemo hvala vsem, ki so takoj prišli na pomoč, da ni bilo še huje. Poleg gasilcev so nam pomagali tudi iz bližnje lekarne z materialom za gasilce in iz okoliških trgovin in lokalov s hrano, pijačo in podporo,« je dejala.

Vodja intervencije Domen Turk (levo) in tržiški župan Peter Miklič Foto: Dejan Javornik

Vzrok požara še ni znan, saj forenzična preiskava Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj še poteka. Poleg gasilca, ki so ga odpeljali v bolnišnico, sta morala v zdravniško oskrbo še dva gasilca. Ker je zagorelo ravno na delu strehe, kjer je fotovoltaična sončna elektrarna, so se pojavile govorice, da zaradi velikega tveganja za požare fotovoltaični paneli ne bi smeli biti na šolah oziroma na ustanovah, kjer so otroci. Vendar v tem primeru še ni znano, ali je zagorelo zaradi sončne elektrarne ali zaradi drugega vzroka, je bilo pa gašenje na sončnih panelih zelo zahtevno.

Trije gasilci so med gašenjem potrebovali zdravniško pomoč. Foto: Dejan Javornik

Med prvimi, ki je opazil požar, je bil najbližji sosed šole Pavel Hudobivnik, sicer tudi častni predsednik Gasilske zveze Tržič. »Na začetku je bilo samo malo dima, potem se je pa začelo! Zakadilo se je kot hudir, niti pol metra naprej se ni videlo,« je dejal.

Otroci so na srečo pravočasno zbežali iz učilnic. FOTO: Občina Tržič

Ravnateljica OŠ Bistrica pri Tržiču Dina Pintarič se po tej zelo težki preizkušnji za vse iskreno zahvaljuje vsem gasilcem za posredovanje, pa tudi vodilnim z občine in vsem, ki jim stojijo ob strani: »Z nami so od začetka do konca intervencije in tudi po njej. Skupaj rešujemo težave. Kljub nesreči, ki nas je doletela, vidimo veliko pozitivnega, veliko razumevanja, podpore, nesebičnosti in sočustvovanja s strani staršev, kolegov in drugih ter veliko pripravljenosti pomagati,« je dejala ravnateljica.