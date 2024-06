PU Kranj sporoča: zagorela je šola v Tržiču, vse osebe evakuirane

Tržiški policisti so bili danes okoli 14.50 obveščeni o požaru na eni izmed vzgojno izobraževalnih ustanov na območju Tržiča. Interventne službe so na kraju in izvajajo aktivnosti. Po prvih podatkih naj bi gorelo ostrešje stavbe. Vse osebe so bile evakuirane in po podatkih PU Kranj ni nihče telesno poškodovan.

Prosijo, da upoštevate navodila policistov ter drugih interventnih služb na kraju. »Na kraj ne hodite in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo,«, so še dodali.