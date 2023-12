Spodrsnilo ji je v vodo. Pomurski kriminalist rešil utapljajočo iz gramozne jame

V sredo ob 12.24 je občan obvestil policijo, da je v gramoznici v Bakovcih v vodi opazil žensko. Bila je približno 10 metrov od brega in je klicala na pomoč.

Mitja Slavinec, predsednik Slovenske potapljaške zveze in Potapljaškega društva Murska Sobota, je pojasnil, da posredovanje potapljačev ni bilo potrebno, saj so jo iz vode potegnili policisti oziroma kriminalisti PU Murska Sobota.

O osebi v gramoznici je policijo obvestil občan. FOTO: Oste Bakal

Kot je dejala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, so ponosni na svojega kriminalista, ki je s hitro odzivnostjo in požrtvovalnostjo rešil utapljajočo se žensko in s tem storil pogumno in nesebično dejanje, s katerim je izpostavil v nevarnost tudi svoje življenje. Ob tem je pojasnila, da jih je o osebi v vodi obvestil občan.

To je drugo tovrstno dejanje pomurskih policistov v zadnjih nekaj dnevih.

V šoku in podhlajena

»Kriminalist je takoj skočil v vodo in odplaval do ženske ter jo privlekel proti bregu. S pomočjo drugih policistov in kriminalistov so jo povlekli na suho. Ženska je bila pri zavesti, v šoku in podhlajena. Odpeljana je bila v bolnišnico, tam je bilo v razgovoru s 70-letno občanko naknadno ugotovljeno, da ji je na sprehodu spodrsnilo in je padla v vodo.«

To je sicer drugo tovrstno dejanje pomurskih policistov v zadnjem obdobju. Pred dnevi sta namreč policista Policijske postaje Ljutomer Miran Gašparić in Robert Marin v jutranjem času opravljala nadzor gostinskega lokala v Ljutomeru. Tam sta zaznala starejšo žensko, ki ji je postalo slabo in je bila neodzivna. Hitro in pravilno sta odreagirala in ji rešila življenje.