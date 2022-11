»Zgodilo se je nekaj pred trinajsto uro popoldne, ko sem se ravno usedel pred televizijo, da pogledam poročila. Zaropotalo je, pogledam skozi okno in vidim, da je okno odprto pri sosedu. Na dvorišču ni bilo nikogar. Šele potem sem zagledal luknjo v šipi in drobce stekla pod njo. Med oknoma sem našel tudi izstrelek iz puške.« Tako svoje pripovedovanje o nenavadnem dogodku začne Marko, 72-letni upokojeni profesor slovenščine, ki živi v Ajdovščini. V okno njegove dnevne sobe je nekdo streljal z zračno puško. To dokazujeta izstrelek, ki ga je našel, in zvok ob streljanju, ki ga naš sog...