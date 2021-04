Sodnik toži sodni svet

Kot so lani po odločitvi sodnega sveta navedli na vrhovnem sodišču, se Radonjiću očita storitev več težjih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov opis kažejo na vztrajnost in ponavljajoča se ravnanja oziroma način izražanja obdolženega.

Pred petčlanskim senatom vrhovnega sodišča je včeraj potekala uvodna obravnava v zadeviproti Sodnemu svetu Republike Slovenije zaradi njegove lanske odločitve o začasni odstranitvi Radonjića iz sodniške službe. Stranke prav daleč niso prišle, saj se je zapletlo že na začetku, ko so bile seznanjene s tem, da enega od članov senata, vrhovnega sodnikav neki drugi zadevi zastopa odvetnik. Ta pa je tudi predsednik disciplinskega sodišča pri sodnem svetu.Sam se je sicer pri odločanju sveta glede primera Radonjić izločil. In četudi je Masleša menil, da razlogi za njegovo izločitev v tem postopku niso podani, se s tem Radonjić oziroma njegov pooblaščenecnista strinjala. Za to naj bi bili namreč podani objektivni razlogi. Pevec je tako v predlogu za izločitev Masleše iz senata med drugim pojasnil, da je Zakonjšek kot član sodnega sveta že pred disciplinskim postopkom zavzel stališče, ki ga je v letu 2019 sodni svet tudi javno objavil: »In sicer da se na sodnika Zvjezdana Radonjića, ko je sodil v kazenskem postopku v zadevi, niso izvajali nikakršni pritiski ter da je šlo 'za sodnikovo subjektivno dojemanje'.«Do tega stališča je, kot je še dodal odvetnik, sodni svet soglasno prišel, ne da bi bil o teh pritiskih Radonjić zaslišan. »Nihče namreč ne more vnaprej vedeti, kakšna so bila subjektivna prepričanja neke osebe, ne da bi se to osebo vsaj slišalo in njeno izpoved kritično primerjalo z drugimi dokazi,« je še menil Pevec. Radonjić pa je takoj zatem sodišču predlagal, da bi bilo dobro, če bi se posluževalo zvočnega snemanja obravnav, ker da je to enostavneje za samo sodišče, prav tako pa je zahteval kopijo zadnje odločitve sodnega sveta v disciplinskem postopku zoper ljubljansko okrajno sodnicoTo je sklenilo, da sodnica s svojimi zapisi o premierjuna svojem profilu na facebooku ni kršila zakona o sodniški službi. Radonjić je pripomnil, da je bila njena primerjava Janše z diktatorjem precej hujša kot pa njegove izjave v medijih, zaradi katerih naj bi tudi padel v nemilost sodnega sveta. Od predlogu izločitve sodnika Masleše bo zdaj odločil predsednik vrhovnega sodišča