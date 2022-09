Smrt prvošolke: Nastja zapeljala v udarno jamo, po padcu še vstala, a se takoj zgrudila

Z zaslišanjem nekaterih prič se je na celjskem sodišču nadaljevalo sojenje zaposlenim v podjetju Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) Celje Matjažu Kapitlerju, Darku Esihu in cestnemu pregledniku Marjanu Ograjšku, ki jim tožilstvo očita, da so v začetku julija 2015 opustili nadzor v cestnem prometu. Zaradi neurejene in neoznačene udarne jame na bankini naj bi bili namreč sokrivi za smrt sedemletne Nastje Hriberšek, ki se je tistega usodnega dne z očetom in starejšo sestro s kolesom vračala proti domu v Brezovi. Trojica obtoženih iz družbe Vodovod-Kanalizacija Celje krivdo zavrača. FOTO: Mojca Marot ...