Smrt na strmi poti na Nanos, predali so jo mrliški službi

Ob 11.55 so na strmi poti na Nanos v občini Postojna, planinci naleteli na neodzivno osebo. Posredovali so reševalci GRS Ljubljana in pa ekipa reševalcev NMP Postojna. Osebo so do prihoda reševalcev GRS in NMP oživljali planinci.

Reanimacija je bila žal neuspešna, preminulo osebo so do Razdrtega prinesli reševalci GRS Ljubljana, kjer so jo predali mrliški službi, poroča uprava za zaščito in reševanje.