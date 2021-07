Slovenski gasilci naleteli na grozljivi prizor, nezavestno so jo reševali iz vozila

Zvečer se je na Dolenjskem zgodila huda prometna nesreča. Okoli 19.20 je pred odcepom za Kuzarjev Kal na cesti Novo mesto–Mirna Peč osebno vozilo zapeljalo z vozišča in obstalo na brežini, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin iz vozila, s tehničnim posegom iz vozila rešili nezavestno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem iz Novega mesta.



Ti so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v novomeško bolnišnico.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: