Škode za okoli 10 tisočakov, 26-letnika odpeljali

Kot sporočajo s PU Novo mesto so bili o požaru stanovanjske hiše v Gornjem Pijavškem obveščeni 28. januarja okoli 19.30. Požar so sicer gasilci omejili in pogasili.

Po prvih zbranih obvestilih policistov je ogenj zajel ostrešje stanovanjske hiše. Pogoreli so tramovi, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Med poskusom gašenja požara so se štiri osebe nadihale dima. Reševalci so jih oskrbeli in 26-letnika odpeljali v bolnišnico, kjer jeostal na opazovanju.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled požarišča in nadaljujejo s preiskavo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.