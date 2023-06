Skočil na domačina in ga ugriznil

V petek je na PP Sežana je domačin prijavil ugriz psa. Peljal se je s kolesom, ko je proti njemu skočil pes srednje rasti in ga ugriznil v stopalo.

Ko ga je poskušal odriniti, ga je ugriznil še v koleno, nakar je napadalnemu psu uspel pobegniti. Zatem je prišla lastnica psa in ga odpeljala.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 221 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 547 klicev. Obravnavali so 43 prometnih nesreč z materialno škodo, 7 z lažjimi poškodbami in 2 s hujšimi, zasegli so 2 vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 5 vlomov in 12 tatvin, zaradi kršitve javnega reda so intervenirali v 40 primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjem vikendu obravnavali 69 nezakonitih prehodov državne meje.