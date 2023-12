Sevniški policisti 60-letniku zasegli orožje in eksploziv

Sevniški policisti so med hišno preiskavo zasegli orožje in večjo količino različnih eksplozivnih snovi. Zoper 60-letnega osumljenca z območja Krškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Med hišno preiskavo, v kateri so poleg sevniških policistov sodelovali tudi bombni tehniki specialne enote policije in vodnik službenega psa, so našli in zasegli dve puški z nameščenim daljnogledom in dušilcem zvoka, nabojnike, več nabojev, vžigalnik, detonatorje in večjo količino različnih eksplozivnih zmesi.

FOTO: Pu Novo Mesto

Kriminalisti PU Novo mesto bodo opravili kategorizacijo orožja in nabojev, eksplozivne snovi pa so prevzeli bombni tehniki.

Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper 60-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim.