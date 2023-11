Sevnica: z vozili trčila, nato so se vmešali trije neznanci, nastal je kaos

Iz PU Novo mesto so sporočili, da sta v Sevnici v četrtek nekaj pred četrto popoldne trčila osebna avtomobila. Nastala je manjša materialna škoda in voznika, stara 24 in 54 let, sta se namenila izpolniti evropsko poročilo, ko so se v dogajanje vmešali trije neznanci, ki so dogodek očitno prej opazovali. Niso jima pustili, da bi se dogovorila, tem več, 54-letni voznik jih je skupil, saj ga je eden od trojice udaril po obrazu.

Pred prihodom policistov so se razbežali in jih še iščejo

Policisti so potem opravili še preizkus alkoholiziranosti udeležencev prometne nesreče, a prisotnosti alkohola niso ugotovili. Oba sta tudi imela veljavno vozniško dovoljenje.