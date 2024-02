Še živ je bil zažgan

Umorjeni Kobjeglavčan, 57-letni Darjo Grmek je bil vojni veteran in je prejemal veteranski dodatek, je na včerajšnji obravnavi povedala hči Nina G. Potrdila je svoje navedbe iz preiskave, da je od Adriana Petelina, ki se na koprskem okrožnem sodišču zagovarja zaradi umora njenega očeta, prejela dve nakazili.

Na njen bančni račun ji je avgusta 2021 z dvema transakcijama nakazal 14.000 evrov. Oče, ki se je ukvarjal s preprodajo mamil, česar menda ni vedela, naj bi ji zagotovil, da je z denarjem vse v redu in po črki zakona.

Srečanju z obtoženim se je želela izogniti, potem pa je premagala nelagodje in pričala v obdolženčevi navzočnosti. »Oče nikoli ni hotel, da mu ta denar dam,« je povedala. Je pa tedaj dejal, da bo od tega zneska morda v prihodnosti potreboval tisočaka ali dva, a ji tega nikoli več ni omenil.

Take vsote ji prej ni dal, kakšnih 100 ali 200 evrov za rojstni dan, je pojasnila. Da njenemu očetu dolgujejo denar in da naj bi še vedno preprodajal drogo, je izvedela iz medijev.

»Bil je dober človek, srčen. A ni vedno sprejemal dobrih odločitev,« je dejala nanašajoč se na dejstvo, da je bil oče v preteklosti zaradi prometa z drogo obsojen, leta 2005 pa ga je pomilostil takratni predsednik republike Janez Drnovšek. »Z ljudmi se je dobro razumel,« je povedala petčlanskemu senatu, ki mu predseduje sodnik Matevž Gros, potem so jo premagale solze. Jokala je tudi na hodniku sodišča, ko je bilo konec pričanja. Z očetom sta imela dober odnos, v stikih sta bila prek telefona, videla sta se dvakrat na mesec pri njej doma, zdaj ga ni več. Premoženjskopravnega zahtevka ni vložila, bo pa o vložitvi premislila.

Utrpel je 25 vbodnih ran, smrt pa je sicer nastopila zaradi zadušitve z lastno krvjo in izkrvavitve.

Adriano Petelin, obtožen umora Darja Grmeka, krivdo zanika. FOTO: Moni Černe

Na prostor za priče je stopila tudi njena mati, nekdanja žena umorjenega Lea G., ki je o najdenem truplu obvestila policijo. Do klica pa je prišlo pozneje, kot bi pričakovali. Mož v modrem niso poklicali najditelji trupla, ampak sta dva od njih obvestila prijateljico umorjenega, ta je stekla na vrata njegove hčerke.

Med 1. in 2. aprilom 2022

Ker je ta spala, je menda popolnoma panična slabo novico, da »Darjo leži na tleh,« povedala njenemu takratnemu partnerju, on Grmekovi hčerki, ta je poklicala svojo mater (nekdanjo Grmekovo ženo), naj odide v hišo preverit, kaj je z očetom. Sprva je mislila, da ga je kap. V Komnu je sedla v avto in bila v desetih minutah v Kobjeglavi, je navedla. Ko je v spremstvu zeta prišla na prizorišče in ga v slabi svetlobi uzrla na tleh, je obvestila policiste. Da ni več živ, je preverila neka gospa, ki je ne pozna in je s ceste prišla na kraj zločina. Tudi ona tako kot nekdanji zet o Grmekovih dolžnikih ni vedela nič.

Grmek je bil umorjen med 1. in 2. aprilom 2022. Z nožem, ki se je med zabadanjem zlomil, ter vrtnimi škarjami ga je morilec brutalno rezal ter zabadal v hrbet, glavo, prsni koš. Še živega je rezal ter zabodel celo v obraz, utrpel je 25 vbodnih ran. Storilec ga je še živega zažgal, smrt pa je nastopila zaradi zadušitve z lastno krvjo in izkrvavitve.

Obdolženi pravi, da v kritičnem času ni bil v Kobjeglavi. FOTO: Marko Feist

Petelin krivdo zanika, navaja, da ga v kritičnem času ni bilo v Kobjeglavi. Tožilstvo pa ima menda dovolj dokazov, med drugim DNK, ki je na meji z gotovostjo njegov. Najden je bil na nožu, s katerim je bil Grmek umorjen, na vžigalniku, kjer je bila tudi kri umorjenega in s katerim je baje zanetil ogenj, na kljuki kopalniškega okna, skozi katero da je morilec vstopil v stanovanje. Bazne postaje so pokazale, da je bil Petelin v času umora na slovenski meji, tam je mobitel ugasnil, uro pozneje pa ga znova vklopil. Motiv je po mnenju preiskovalcev koristoljubje.

Obdolženi naj bi Grmeku pred smrtjo ukradel pol kilograma kokaina in ga oškodoval za 35 tisočakov. Na sodišču pa je bilo slišati tudi, da bi mu lahko dolgoval celo 180 tisočakov. Tisti konec tedna, v katerem je bil grozljivo umorjen, bi mu obtoženi menda moral vrniti denar.