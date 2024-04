Govorice: je z izginotjem Simone Meglič povezana osumljenka umora mamice štirih otrok?

Slovenijo je pred dnevi pretresel brutalni umor 33-letne mame štirih mladoletnih otrok Sabine Arklinič. Policisti sumijo, da sta za njeno smrt odgovorna njen mož Tomaž in njegova domnevna ljubimka Aleksandra Škamlec iz Cerkvenjaka, ki naj bi s kuhinjskim nožem večkrat zabodla Sabino in ji tako vzela življenje.

Štajerci so zaradi brutalnega dogodka pretreseni, a že tako grozljiva zgodba zdaj dobiva nove razsežnosti.

Spletna stran ptujinfo poroča, da bi bila lahko osumljena Aleksandra vpletena v še eno izginotje. Govor je o 43-letni Simoni Meglič, ki je pogrešana že več kot tri leta, vse sledi pa so se za njo izgubile, ko se je odpravila na sprehod po domači vasi. Njena mama jo je nazadnje videla 10. decembra 2020 ob šesti uri zjutraj. Isti dan jo je na sprehodu opazil sosed, policisti pa so o njenem izginotju medije obvestili dva dni kasneje. V iskanje so bili vključeni gasilska društva, lovci, sile za zaščito, reševanje in pomoč. Iskali so jo tudi reševalni psi in celo potapljači.

Od njenega izginotja so minila že več kot tri leta, po brutalnem zločinu, ki je v teh dneh pretresel Slovenijo, pa naj bi se po Ptuju in v okolici razširile govorice, da bi lahko bila v njeno izginotje vpletena 33-letnica, ki je osumljena, da je ubila mamico štirih otrok. Ptujinfo poroča, da sta se osumljeni poznali in da naj bi določenim ljudem dejala, da jo bodo morda našli v bližnjem Trojiškem jezeru.

Kaj pravijo na policiji?

Spletna stran poroča, da naj bi policisti že opravili nekaj razgovorov v zvezi s tem, za našo spletno stran pa so povedali, da povezave med osumljeno in pogrešano za zdaj niso ugotovili.

Na PU Maribor so nam pojasnili, da preiskave okoliščin pogrešanj oseb običajno potekajo v več smereh, odvisnih od vsakega posameznega primera, zbranih obvestil, prejetih informacij oziroma okoliščin pogrešanja.

»Trenutno še vedno potekajo aktivnosti za izsleditev pogrešane Simone Meglič. Policisti preverimo vsako pridobljeno informacijo, ki bi lahko pripomogla k izsleditvi osebe, z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi pa trenutno nadaljujemo. Naše aktivnosti prilagajamo pridobljenim informacijam in izvajamo aktivnosti na krajih in območjih, kjer je verjetno, da bi pogrešano osebo lahko našli. Povezava med osumljeno, ki jo omenjate, in pogrešanimi osebami na našem območju za zdaj ni bila ugotovljena. Ob tem ponovno pozivamo vse, ki imeli koristne informacije o izginotju navedene osebe, da nam to sporočijo na anonimno telefonsko številko 0801200 ali 113,« so še dodali na PU Maribor.