S travo si lajša sladkorno

Kar 221 sadik konoplje so pred tremi leti poželi policisti na osamljenem travniku vinorodnega okoliša Stari Ljuben pri Uršnih selih. Rastline so se ob pomoči ventilatorjev, dušilk z lučjo in namakalnega sistema bohotile v odprtem rastlinjaku, možje v modrem pa so ugotovili, da pripadajo lastniku parcele, torej Ljubljančanu, ki je širši javnosti znan kot borec za legalizacijo konoplje.Bitenc, ki ima na facebooku kar 13.670 sledilcev, vedno poudarja, da konoplja zdravi in da je bila tudi trava, ki je rasla na Dolenjskem, posajena v ta namen. 38-letni Ljubljančan namreč s pomočjo konoplje, predvsem konopljinega jantarja, blaži tegobe sladkorne bolezni.A še preden bomo slišali njegov zagovor, so morali na prostor za priče stopiti policisti. Bitenc in njegov zagovorniknamreč vztrajata, da so bili dokazi pridobljeni nezakonito. »V kazenskem postopku, ki se vodi zoper Jako Bitenca, sem zahteval izločitev nezakonito pridobljenih dokazov, in sicer tistih listin, v katerih policisti povzemajo vsebino telefonskega pogovora z Bitencem.V teh listinah so namreč povzeti določeni podatki, ki naj bi jih policisti pridobili v telefonskem pogovoru z Bitencem, ne da bi mu predhodno dali ustrezen pravni pouk o pravicah, ki jih ima kot osumljenec v kazenskem postopku. Zakon o kazenskem postopku je v zvezi s takšno situacijo jasen in zahteva, da se iz spisa izločijo vsa obvestila, ki jih je osumljenec dal policiji, preden je bil poučen o svojih pravicah,« je zadevo pojasnil odvetnik Radež.Obtožnica Bitencu očita dvoje kaznivih dejanj; neupravičeno proizvodnjo konoplje in preprečitev uradnega dejanja uradni osebi. Če bi na predobravnavnem naroku krivdo priznal, bi lahko sprejel kazen, ki jo je predlagala tožilka– dve leti pogojnega zapora v preizkusni dobi petih let. A borec za legalizacijo konoplje in predsednik Slovenskega konopljinega socialnega kluba je prepričan, da ni naredil nič narobe.»Policisti mi v telefonskem pogovoru pred hišno preiskavo niso povedali, da nisem dolžan nič izpovedati proti sebi, da imam pravico do molka ali česa sem osumljen,« je na sodišču dejal Bitenc, ki je pred dnevi deloval precej odsotno. Ko ga je sodnica vprašala, ali se slabo počuti, je odgovoril, da ima nizek sladkor.»Po telefonu smo Bitenca obvestili o ogledu, zanimalo nas je, ali se ga bo udeležil, bil pa je besedno agresiven, grozil je meni in preostalim policistom, z njim je bila komunikacija nemogoča, čeprav smo ga večkrat klicali. Potem sem na facebooku zasledil, da je sprožil pravo vojno proti meni. Objavljena je bila tudi moja slika,« je dejal eden od policistov, za katerega je bilo zaradi groženj odrejeno celo policijsko varovanje. Kaj točno so se pogovarjali z Bitencem po telefonu pred dobrimi tremi leti, tudi po zaslišanju treh ni najbolj jasno.Eden je dejal, da ga je po vsej verjetnosti opozoril na pravice, čeprav se ne spomni, ali mu je to v besednem plazu obtožb in groženj z druge strani linije sploh uspelo povedati, prav tako ni najbolj jasno, ali so ga šteli za osumljenca, dokler niso s preliminarnim testom naredili analize konoplje in ugotovili, da gre za prepovedano rastlino. Sicer pa je policistom ostala v spominu grožnja, ki jo je Bitenc izrekel po telefonu z vključenim zvočnikom, da bodo za vsako bilko plačali z življenjem. Sodišče bo pred odločanjem o predlogu za izločitev dokazov razčistilo še nekaj dilem.