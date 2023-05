S prednjim delom avtomobila zadel divjega prašiča

V ponedeljek 8. maja ob 16.24 je voznik osebnega avtomobila v bližnji okolici Nove Gorice povozil divjad, in sicer divjega prašiča. Po sedaj zbranih podatkih je voznik peljal iz Rožne Doline proti Novi Gorici, na Pristavi pa je na cesto pritekel divji prašič in ga zadel s prednjim delom avtomobila.

Po trku z divjadjo je na vozilu nastala materialna škoda. Ker so bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji so policisti PP Nova Gorica odstopili od ogleda kraja prometne nesreče oziroma od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov potrebnih za odločitev o prekršku.

Voziti je treba s primerno hitrostjo

Policisti PU Nova Gorica opozarjajo, da se tovrstne nesreče pogosto dogajajo v večernih urah oziroma jutranjih urah, nesreče z divjimi živalmi se najpogosteje dogajajo, ko živali prečkajo cesto, ki sega v njihov življenjski prostor. Velja opozorilo vsem udeležencem v cestnem prometu, da na krajih oziroma odsekih, ki so opremljeni z ustrezno prometno signalizacijo oziroma znaki, ki opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto in tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove ter travnate površine, vozijo še posebej previdno in s primerno hitrostjo.

Samo tako bodo vozniki lahko pravočasno reagirali, če bo divjad pritekla na cesto in morebiti preprečili nesrečo.