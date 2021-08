S polom v Kočevju zapeljal v pretepače

Enaindvajsetega oktobra lani so bili pred poslovalnico Deželne banke Slovenije v Kočevju precej vročekrvni, včeraj na sodišču pa mirni in tihi kot miške. Gre za dve skupini kočevskih Romov, ki sta očitno med seboj precej sprti. Na eni strani so tako tisti, ki so blizu Grmovim, na drugi pa Bartolovim. Na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča je tako moralo sesti sedem obtoženih: Miloš, Aleks, Nastja in Tatjana Grm, Robert Bartol, Miloš Kovačič ter Niko Šarkezi. Edini, ki se je želel čim prej rešiti sodnega postopka, je bil Aleks, ki je že pred tedni dve kaznivi dejanji nasilništva prizna...