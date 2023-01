S pešcem je hudo, okoliščine nesreče policisti še ugotavljajo

Policisti PPP Maribor obravnavajo prometno nesrečo III. kategorije, do katere je včeraj, okrog 19. ure, prišlo na območju Zgornje Hajdine, med voznikom osebnega avtomobila in pešcem.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 160 klicev, 56 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: - 7 kaznivih dejanj, - 5 prometnih nesreč I. kategorije, - 1 prometna nesreča II. kategorije, - 1 prometna nesreča III. kategorije, - 5 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 na javnem kraju in 3 v zasebnem prostoru.