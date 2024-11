S 14-letnikom je hudo: s kros motorjem treščil v avtomobil

Policisti PP Metlika so bili 30. oktobra popoldne obveščeni o prometni nesreči na območju Hrasta pri Jugorju.

Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je 14-letni voznik kros motorja vozil po sredini vozišča, izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 49-letni voznik. Huje poškodovanega 14-letnika so oskrbeli v bolnišnici.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin nesreče in bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 30. 10. in 4. 11. posredovali v 351 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 1026 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 33 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila štirim kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola.