Potem ko je bil 37-letni Edis Ičanović zaradi ropa Petrolovega bencinskega servisa pravnomočno obsojen na leto in pol zapora, ob upoštevanju predhodne kazni leta in štirih mesecev zapora pa so mu izrekli enotno kazen dveh let in devetih mesecev zapora ter stransko kazen izgona iz države za tri leta, se je obrnil še na vrhovno sodišče. Z odvetnikom Petrom Kobentarjem sta menila, da bi ga sodniki morali oprostiti vseh obtožb ali sojenje vsaj razveljaviti, a sta tudi na vrhovnem sodišču dobila košarico. Na bencinskem servisu na ljubljanski Celovški cesti v bližini Litostrojske ceste se je 31. ma...