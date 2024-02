Ropar nad bencinski servis Mol v Lormanju, pobegnil proti Lenartu

Okrog 18.30 je bil mariborski Operativno komunikacijski center obveščen o kaznivem dejanju ropa v prostorih bencinskega servisa Mol v Lormanju.

V prostore bencinskega servisa MOL je vstopil moški, ki je v roki držal nevarni predmet, s katerim je zagrozil tam zaposleni osebi.

Po prvih zbranih obvestilih je ukradel gotovino

Po dejanju je peš zbežal do vozila, s katerim se je nato odpeljal v smeri Lenarta. Po doslej zbranih informacijah je osumljenec suhe do srednje postave, črnih las in svetlih oči, visok približno 170 oz. 175 cm, oblečen v črno jakno in črne hlače. Osumljenec je imel usta in nos prekrit z masko sivo-modre barve z manjšimi oranžno rumenimi vzorci.

Vse, ki bi imeli koristne informacije o izvršenem kaznivem dejanju prosijo, da pokličejo na številko 113, so sporočili iz PU Maribor.