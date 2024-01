Rezali sod z vnetljivo tekočino, eksplodiralo je

Včeraj ob 15.05 je v naselju Dobrovlje, občina Zreče, eksplodiralo pri rezanju soda, v katerem je bila lahko vnetljiva tekočina. Gasilci PGD Zreče so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlito tekočino in odstranili ostale sode z nevarnimi snovmi.

Gasilci so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Celje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.