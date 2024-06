Pet minut pred začetkom sojenja so namesto dveh kar trije pravosodni policisti pripeljali domnevnega nadlegovalca otrok Ireneja Bizjaka - Vegana. Vozilo so parkirali pod prvo stopnico glavnega vhoda v novogoriško okrožno sodišče. Niso hoteli tvegati, da bi jim razvpiti primorski tiktoker pobegnil, kot jo je januarja vpričo dveh paznikov in vklenjen ucvrl iz zapora v Solkanu. Lovila sta ga peš in z avtomobilom, a neuspešno. Prijeli so ga šele naslednji dan, menda doma v Potočah pri Ajdovščini. Za novinarje včeraj ni imel prijaznih besed. »Odjebi ...« je pozdravil. Je pa naposled vsaj prišel. S...