Razvpiti primorski tiktoker Vegan se je le pojavil na sodišču (VIDEO)

Razvpiti primorski tiktoker Irenej Bizjak - Vegan se je danes naposled pojavil na novogoriškem okrožnem sodišču. Potem ko ni hotel na predobravnavni narok, na katerem bi se izrekel o krivdi v zvezi s spolno nedotakljivostjo otrok, je sodišču kasneje napisal še eno pismo, da na obravnave ne bo hodil, ker ni kriv, se znova premislil, a prejšnji teden ga je pred začetkom sojenja rešil lažen preplah o bombi na sodišču . Vegan v tem trenutku podaja svoj zagovor.

Spomnimo, 27-letnik iz vasi v okolici Ajdovščine je s spolnim nadlegovanjem mladoletnic že dolgo vznemirjal slovenske uporabnike spletne platforme tiktok. Državno tožilstvo zahteva sodno preiskavo zaradi več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave in posredovanja pornografskega gradiva, pri čemer gre pri posameznih dejanjih za različne oblike, za katere so glede na težo zagrožene različno dolge kazni.

Več v jutrišnjih Slovenskih novicah.

Gre pa za kazniva dejanja, pri katerih osebam, mlajšim od 15 let, nekdo proda, prikaže ali kako drugače omogoči dostop do pornografske ali druge seksualne vsebine. Pri hujših oblikah pa gre za novačenje, nagovarjanje mladoletnih za izdelavo takšnih vsebin. Zagroženo je od pol leta do osem let zapora. Na tiktoku je imel osumljeni v zadnjih letih več različnih profilov, po objavah drugih uporabnikov naj bi v svojih objavah spolno nadlegoval mladoletnice, stare tudi 12, 13 let.