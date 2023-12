Razmesarjena ni padla po stopnicah: »Zelo mi je žal, ubil sem jo, a je nisem hotel«

Vrhovno sodišče je zapečatilo usodo 73-letnega Dragana Kukanje iz Črnič. Zaradi nezaslišanega zločina (uboja), ki ga je zagrešil 3. septembra 2018, in nekaterih drugih grehov (nasilništva nad materjo, ženo in hčerko ter zaradi surovega ravnanja s hčerko, ko je bila še mladoletna) bo moral v ječi preživeti 14 let in pol.

Brutalno s polenom

V noči na 3. september je prišel domov pijan in ne prvič se je znesel nad svojo ostarelo materjo, 91-letno Tatjano Antonijo. Ležala je v postelji, ko jo je okrog enih začel silovito pretepati s pestmi in polenom. Zlomil ji je zgornjo in spodnjo čeljust, roke in več reber, po treh urah brutalnosti pa odšel spat, okrog osme ure zjutraj je pretepanje nadaljeval.

S postelje jo je zvlekel v kopalnico pod tuš, hudo ranjeni ženici je zapretil, da jo bo ubil, in to je tudi storil. Mater je začel tako močno stiskati za vrat, da ji je na več mestih zlomil hrustanec, in revica je umrla. Potem je preuredil prizorišče, nekaj materine krvi pomazal po stopnicah ter poklical reševalce in jim sporočil, da je nesrečno padla po stopnicah.

10 let je dobil zaradi uboja.

Preiskovalci pa so kaj kmalu ugotovili, da je Tatjana umrla nasilne smrti in da je bil krvnik njen sin. Ko so ga prvič privedli pred sodnike in porotnike, je izjavil: »Sploh ne vem, kako je umrla. Pravijo, da zaradi zadušitve, jaz pa nisem dušil nikogar.« Sčasoma je sicer začel malce obračati ploščo in celo dopustil možnost, da je materi morda res vzel življenje: »Imel sem jo zelo rad, bila je moja edina zaveznica. Zelo mi je žal, ubil sem jo, a je nisem hotel.«

V enem od zagovorov je dejal, da je že zjutraj doma spil šest piv, nato pa se z avtom vozil od gostilne do gostilne in popival. »Poleg piv sem pil tudi vino. Sposoben sem bil spiti okoli 18 piv na dan in liter vina. Toda mame nisem hotel ubiti, morda sem jo hotel le prizadeti, kot je ona mene celo življenje. Povzročil sem smrt, a ne z namenom.« Toda na zadnji seji koprskega višjega sodišča, ki je bila predlani, je znova odločno zavrnil krivdo: »To, kar se mi očita, ni res. Nikoli je nisem davil, ni logike.«

Zahtevala 30 let zapora

Tožilka Marta Durnik Vukelić ga je sprva preganjala zaradi grozovitega umora in zanj zahtevala 30 let zapora: »Več ur se je izživljal nad nemočno 91-letnico, niti malo dostojanstva ji ni dovolil, ko se napol razgaljena ni smela niti pokriti. Vse do smrti je trpela neizmerne bolečine in strah. Zaradi svoje starosti in poškodb se mu ni mogla upirati.« Toda ta pravna kvalifikacija ni vzdržala, kazenski senat novogoriškega okrožnega sodišča pod predsedovanjem Igorja Majnika je razsodil, da je šlo za uboj.

Za Kukanjo je najprej postala pravnomočna sodba zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, višje sodišče mu je prisodilo enotno kazen treh let in pol zapora. Sodbo zaradi uboja pa je razveljavilo. Črničan je moral znova sesti na prvostopenjsko zatožno klop. In v ponovljenem sojenju so ga zaradi uboja obsodili na deset let zapora, zaradi hude poškodbe še na dve leti, nato pa so mu zaradi vseh kaznivih dejanj prisodili enotnih 14 let in pol zapora.

Nikoli je nisem davil, ni logike.

In to kazen je višje sodišče tudi potrdilo, pripomb pa niso imeli niti vrhovni sodniki, saj so zavrnili Kukanjevo zahtevo za varstvo zakonitosti. Strinjali so se, da je v za Tatjano usodni noči zagrešil dve kaznivi dejanji.

Ko jo je ponoči pretepal in bil zaradi pijanosti ter paranoidne osebnostne motnje bistveno zmanjšano prišteven, je bila to povzročitev hude telesne poškodbe. Ko se je zjutraj veliko bolj trezen prebudil, pa je prišteven zagrešil še uboj. »Zato je pravilna presoja, da je šlo za dva napada na oškodovanko,« je mnenje vrhovnega sodišča.