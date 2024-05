Prišlo do trčenja 3 vozil, več poškodovanih

Ilirskobistriški policisti so v soboto ob 19.31 v Jelšanah obravnavali prometno nesrečo z udeležbo 3 vozil, pri čemer se je lažje telesno poškodovalo 5 oseb.

Anita Leskovec s PU Koper: »Z ogledom nesreče so policisti ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega vozila Opel Corsa zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal na nasprotno smerno vozišče in tam trčil v vozili, ki sta ju vozila 30-letni državljan Nemčije in 53-državljan Hrvaške. Povzročitelj, ki mu je alkotest pokazal rezultat 0,68 mg/l, je bil pri tem lažje telesno poškodovan, v nesreči pa so se lažje poškodovali še voznik v nemškem vozilu in njegova sopotnica ter 2 potnika v vozilu hrvaških registrskih številk.«

Zoper povzročitelja je bil odrejen še strokovni pregled, sledi kazenska ovadba zaradi predrzne vožnje v cestnem prometu (po 324. členu KZ-1).