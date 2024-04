Pri blagajni se je 48-letnik začel prerivati s prodajalcem

V četrtek ob 15.40 je v eni od koprskih trgovin 48-letnik prišel do blagajne, da bi plačal artikle, a pri tem je prišel v spor s prodajalcem. Policisti navajajo, da sta se med prepirom porivala, poškodovala artikle in zlomila pleksi steklo.

48-letnik se je v pleksi steklo udaril in se lažje poškodoval. Po prihodu policistov na kraj dogodka se ni umiril, zato so bila zanj uporabljena prisilna sredstva. Policisti so mu izdali plačilni nalog za več kršitev.