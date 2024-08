Pretresljivi prizori z avtoceste, zagorelo je električno vozilo (FOTO)

V četrtek okoli 15. ure je na avtocesti med počivališčem Polskava in izvozom za Fram zagorelo karambolirano električno osebno vozilo na tovornem vozilu. Gasilci iz Gasilske brigade Maribor, PGD Rače in PGD Fram so pogasili požar in s termovizijsko kamero pregledali poškodovano vozilo, so sporočili gasilci.

»Gasilci iz Hoč smo jim nudili pomoč v obliki dovoza požarne vode z našo avtocisterno. Vsi skupaj smo porabili cca 50.000 litrov vode. Zaradi del na AC in požara na električnem vozilu je bila intervencija zelo zahtevna,« so na facebooku zapisali v PGD Hoče.

Nastala je daljša kolona

O požaru pa poročajo tudi mariborski policisti. Kot so zapisali v poročilu, je med počivališčem Polskava in izvozom za Fram v smeri proti Mariboru izbruhnil ogenj na osebnem avtomobilu, naloženem na tovornem vozilu poljskih registrskih označb. V požaru se ni nihče poškodoval. Zaradi odpravljanja posledic je nastala daljša kolona vozil, pred 19. uro pa je bil promet že sproščen.