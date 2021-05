Pretresljive podrobnosti tragične nesreče: moškega povozil tovornjak (FOTO)

V petek smo poročali, da se je ob 17.30 na območju naselja Kojsko v Goriških Brdih zgodila prometna nesreča, v kateri je telesnim poškodbam podlegel 58-letni voznik motornega kolesa. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so z ogledom kraja včerajšnje tragične nesreče in z zbiranjem obvestil med drugim ugotovili, da je 58-letni motorist vozil v naselju Kojsko iz smeri naselja Gonjače proti kraju Podsabotin in ustavil kot drugi v koloni vozil.Ko so pripeljali do ene od stanovanjskih hiš v Kojskem, se je namreč prvo vozilo ustavilo, saj je nasproti v zožanem delu vozišča pripeljal voznik tovornega vozila. Za voznikom osebnega avtomobila se je ustavil tudi omenjeni motorist. Zatem je padel oz. se iz neznanega vzroka prevrnil na levi bok na levo smerno vozišče in padel po vozišču v trenutku, ko je nasproti pripeljalo tovorno vozilo, ki ga je prevozilo. Voznik motornega kolesa je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrl.Poleg policistov so na kraju tragične nesreče posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Dežurna zdravnica ZD Nova Gorica je kasneje na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.Na cestah na Severnem Primorskem so v letošnjem letu za posledicami prometnih nesreč umrle 4 osebe, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.