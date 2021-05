Krvave ceste: v sedmih urah ugasnila tri življenja

Danes ob 00.23 se je zgodila huda nesreča v naselju Gaj, občina Slovenska Bistrica.V poročilu uprave za zaščito in reševanje navajajo, da se je osebno vozilo prevrnilo na streho: »Posredovali so gasilci iz PGD Slovenska Bistrica in PGD Ptuj. Zavarovali in osvetlili so kraj nesreče, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, ji nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, odklopili akumulator ter počistili razlite tekočine in počistili cestišče. Oseba je na kraju poškodbam podlegla.«Kot smo poročali, sta se v petek zgodili dve smrtni nesreči. Več o tem v Tovorno vozilo ga je prevozilo, ni mu bilo pomoči in Zaletel se je v betonsko ograjo: oživljali so ga, a poškodbe so bile prehude