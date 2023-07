Pretepel je partnerko in jo poškodoval

Novomeški policisti so v torek nekaj pred 23. uro posredovali zaradi nasilja v družini v Novem mestu. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je nasilnež pretepel svojo partnerko in jo poškodoval. »37-letnega osumljenca kaznivega dejanja nasilja v družini so izsledili in mu izrekli prepoved približevanja žrtvi zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa,« pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini ga bodo tudi ovadili na pristojno tožilstvo.