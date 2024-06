Prehiteval v ovinku in povzročil nesrečo

V nedeljo, 23. 6., okoli 18. ure, so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v Stahovici, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. »Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega vozila vozil iz smeri Črne proti Stahovici in v ovinku začel prehitevati osebno vozilo pred seboj,« so sporočili s Policije.

Prav takrat pa je v nasprotni smeri pripeljal drug voznik, v katerega je povzročitelj trčil. V nesreči sta se voznik drugega vozila in njegova sopotnica lažje poškodovala. Zoper povzročitelja bo izveden prekrškovni postopek.

