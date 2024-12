Pregret dimnik zagorel, nastalo za 10.000 evrov škode

Policisti PP Novo mesto so bili v torek, 17. 12., nekaj pred 12. uro, obveščeni o požaru kozolca v kraju Koglo. Ogenj so gasilci omejili in pogasili.

Poškodovan ni bil nihče, po oceni oškodovanca pa je nastalo za okoli 10.000 evrov škode. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov, ki so opravili ogled požarišča, je zaradi pregretja zagorelo v dimniku, povezanem s kotlom za žganjekuho, ogenj pa se je razširil na lesen objekt.

Okoliščine še preiskujejo, z ugotovitvami bodo seznanili pristojno tožilstvo.