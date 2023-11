Lazarju (20) očitajo, da je zadavil 27-letno partnerico: Večkrat zakričala »pusti me«, nato pa je potihnilo

Z branjem obtožnice in zaslišanjem prvih dveh prič se je pred sodnico okrožnega sodišča v Mariboru Ksenijo Hrastnik včeraj začela glavna obravnava zoper 20-letnega Lazarja Terentića, ki mu obtožnica očita uboj sedem let starejše partnerice, srbske državljanke Emilije Mahmutović maja letos v stanovanju v Partizanski ulici v središču Maribora.

Tožilka Tadeja Majcen mu očita, da jo je po predhodnem nasilju zadavil do smrti, obtoženi pa se ni zagovarjal ali odgovarjal na vprašanja.

Sodišče je zaslišalo zakonca, ki živita v stanovanjskem bloku, kjer se je zgodil uboj. Soseda je povedala, da so jo 25. maja okoli enajstih zvečer zmotili kriki ženske iz sosednjega stanovanja, ki je večkrat zakričala »pusti me«, nato pa je potihnilo. Niti predstavljala si ni, da bi bilo možno takšno dejanje. Zbudila je moža, nato pa sta skozi kukalo na vhodnih vratih videla moškega, kako je stopal sem ter tja po hodniku in tipkal v mobilni telefon.

Po njenih besedah je bil videti zelo čuden in prestrašen. Če bi se kričanje in hrup nadaljevala, bi gotovo poklicala policijo, tako pa sta bila prepričana, da se je par le sprl in da je ženska odšla, je dejala.

Soseda sta bila prepričana, da se je par le sprl in da je ženska odšla.

Nista ga poznala

Enako je izpovedal njen mož, ki ga je naslednji dan dopoldne žena klicala, da je moški tolkel po vratih. Ko je prišel domov, je potrkal na njegova vrata in ga vprašal, zakaj je tolkel pri njih, a mu je skozi rahlo odprta vrata povedal le, da mu je zmanjkalo cigaret. Oba sta tudi povedala, da je mlajši moški v sosednjem stanovanju živel le kakšnih 20 dni in da ga pred tem niti nista videla, le mož morda enkrat na hodniku. Na vprašanja zagovornika, ali sta skozi kukalo na večer dogodka videla prav obdolženega, tega nista mogla z gotovostjo potrditi, saj da je bila tema, je pa mož potrdil, da je obdolženega videl naslednji dan, ko je potrkal na njegova vrata.

Terentić na septembrskem predobravnavnem naroku ni priznal krivde. Že pred narokom, na začetku avgusta, je obdolženčev zagovornik, odvetnik Simon Dolinšek, poskušal dokazovati domnevno obtoženčevo neprištevnost v času storitve kaznivega dejanja in procesno nesposobnost, a izvedenec psihiatrične stroke Mladen Vrabič ni zaznal nobenih duševnih motenj, ki bi kakor koli vplivale na Terentićevo ravnanje.

Odvetnik je vložil nove dokaze, da naj bi njegov varovanec dejanje storil v stanju neprištevnosti, saj naj bi ga že pred dogodkom oče poskušal spraviti v bolnišnico, a mu to ni uspelo. Dvakrat naj bi ga zaradi droge obravnavala tudi policija. Dolinšek verjame, da bo izvedenec lahko dopolnil svoje izvedensko mnenje, čeprav bi še raje videl, da sodišče angažira novega. Tožilka ni nasprotovala dopolnitvi mnenja, ni pa soglašala z imenovanjem novega.

Sojenje se bo z zaslišanjem več prič nadaljevalo 5. decembra.