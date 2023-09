Dvajseti november bo dan, ko se bo zoper 20-letnega Lazarja Terentića na mariborskem okrožnem sodišču začelo sojenje zaradi uboja sedem let starejše partnerice, srbske državljanke Emilije Mahmutović. Na predobravnavnem naroku se je odločil, da krivde za očitano mu kaznivo dejanje, eno najhujših, ne prizna. Torej, da naj bi v noči na 26. maj v garsonjeri večstanovanjskega objekta pri mariborski avtobusni postaji vzel življenje 27-letnici. Po fizičnem nasilju oziroma brutalnem pretepu naj bi jo davil, dokler ni prenehala dihati in je umrla. Obtoženi, kot smo že poročali, naj bi se o sporu in pr...