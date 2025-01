Požar v stanovanjski hiši, 74-letnika odpeljali

Blejski policisti so danes okoli 9.30 prejeli obvestilo o požaru v stanovanjski hiši na območju Bleda.

Boštjan Repinc s PU Kranj o požaru: »Po podatkih s katerimi razpolagamo je prišlo do manjšega požara v kletnih prostorih stanovanjske hiše, kjer se je začel pregrevati plastični predmet, ki je bil na steklokeramični plošči. Manjši ogenj je pogasil lastnik sam. Na kraju so bili gasilci in zdravstveno osebje, ki je 74-letnega moškega (lastnika hiše, op.p.) z reševalnim vozilom preventivno zaradi nadihanega dima prepeljalo na pregled v zdravstveno ustanovo. Po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče telesno poškodovan. V dogodku je nastala manjša premoženjska škoda.«

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.