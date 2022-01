Požar uničil mansardno stanovanje (FOTO)

V Studencah v občini Žalec je danes okoli 12. ure zagorelo v ostrešju stanovanjske hiše. V intervenciji je sodelovalo 40 gasilcev z devetimi gasilskimi vozili, ki so požar pogasili do 14.15. V požaru je bilo uničeno mansardno stanovanje, ki ni primerno za bivanje, so sporočili iz Gasilske zveze Žalec.

Med sodelujočimi v intervenciji so bila prostovoljna gasilska društva Žalec, Ponikva pri Žalcu, Velika Pirešica in Gotovlje, so zapisali.