Požar sindikalista označil za »bossa taksistov«, zdaj sta spor končala s poravnavo

Bojan Požar se je zaradi zapisov na račun predsednika sindikata taksistov Dejana Jefima, ki jih je objavil na svojem portalu požareport aprila oziroma maja 2021, znašel na sodišču. Jefim ga je preganjal s kazensko in civilno tožbo. Spor se je končal s poravnavo.

Požar se je Jefimu opravičil, s spleta umaknil sedem spornih člankov in 12 objav na twitterju (X), Jefim pa je umaknil tako civilno kakor kazensko tožbo.

Jefim se je kot predsednik sindikata taksistov, ki deluje v okviru Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, pred nekaj leti uprl spremembam zakona, ki omogočajo prihod platforme Uber v Slovenijo. Zakon je pozneje državni zbor sprejel z veliko večino glasov takratne vladajoče koalicije in njenih podpornikov. Požar mu je v zvezi s tem med drugim očital, da je do nedavnega delal za Uber, »kar pa je zavestno ter ponarejevalsko zamolčal slovenski javnosti in zagotovo tudi svojim taksistom«. Ob tem Jefim odgovarja, da ne drži, da bi kadar koli delal za Uber, da pa tudi ni nikoli prikrival, da je delal za Yandex, ki je lokalni ponudnik Uberja v Moskvi. To je celo sam zapisal tako ob svoji predstavitvi na portalu LinkedIn kot na spletni strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Podobno je s Požarjevimi navedbami, da je »javno zavajal (lagal) tudi o svoji diplomi« na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko, saj je Jefim na omrežju LinkedIn navedel, da se je tam izobraževal, nikjer pa ni zapisal, da je tudi diplomiral. Enako neresnične so, še zatrjuje Jefim, trditve, da je doživel »živčni zlom pred novinarji«, ob tem pa ga je Požar celo označil za »bossa taksistov«, kar da samo po sebi pomeni primerjavo z mafijskim bossom.

Sprti strani sta sklenili sodno poravnavo. FOTO: Blaž Samec

Med drugim ga je Požar na svojem portalu primerjal z Jimmyjem Hoffo, nekdanjim vodjo sindikata v ZDA, ki so ga povezovali z mafijo in kriminalom. Hoffa je bil razglašen za mrtvega, okoliščine njegovega izginotja so bile sumljive, saj trupla niso nikoli našli, zato Jefim primerjavo razume kot resno grožnjo, če bo še naprej nadaljeval svoje ravnanje. Poleg tega je trdil, da je Jefim grozil takratnemu ministru Jerneju Vrtovcu, njegov sindikat pa je označil za taksi mafijo. Očitke na njegov račun je Požar objavljal tudi na svojem twitter računu (zdaj X).

V kazenski tožbi je Požarju očital škodovanje njegovi časti in dobremu imenu, žaljive obdolžitve in razžalitve, zoper Požarja in Lanaka media kot izdajatelja je prek odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji vložil odškodninsko tožbo. Zahteval je prenehanje kršitev osebnostnih pravic, umik objav in 10.000 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo, češ da ga želi Požar očrniti in diskreditirati v javnosti z izmišljenimi zapisi.

Požar, zastopa ga pisarna odvetnika Francija Matoza, je po drugi strani menil, da so navedbe resnične in niso žaljive ter da so bile objave v javnem interesu, saj da se je Jefim takrat in se tudi sedaj aktivno pojavljal v političnem in poslovnem življenju.

Sprti strani sta konec maja sklenili sodno poravnavo, s katero se je Požar Jefimu opravičil, s spleta umaknil sedem spornih člankov in 12 objav na twitterju, Jefim pa je umaknil tako civilno kakor kazensko tožbo.