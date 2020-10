Popoviču sodijo zaradi luči

Predobravnavni narok je končan, in glede na to, da so vsi obtoženi zanikali krivdo, se bo začelo sojenje.

»Tukaj bi namesto mene lahko stala moja mama ali pa kdor koli drug!« je nekdanji koprski župan, danes podjetnik, ki se ukvarja z družinskimi nepremičninskimi posli, koprsko okrožno sodnicovčeraj spravil v nekoliko nelagoden položaj, ko je na vprašanje, ali razume obtožnico, večkrat odgovoril, da ne razume, zakaj je moral sploh priti na sodišče. »Razumem, kaj je povedala tožilka, ne vem pa, kje sem v tej zgodbi jaz,« je razložil. Navsezadnje je le zatrdil, da ne priznava krivde za očitano kaznivo dejanje izpred 12 let, ko naj bi prek posla s postavitvijo 53 luči, ki oddajajo barvito svetlobo, na Ukmarjevem trgu in ribiškem pomolu, omogočil premoženjsko korist podjetjema Stavbenik in Grafist. Tožilstvo v tej zadevi Popoviču očita zlorabo uradnega položaja, poleg njega so za pomoč pri tem obtoženi šein, ki so bili takrat na odgovornih položajih na koprski Komunali (danes Marjetici) in občini. Predobravnavni narok je končan, in glede na to, da so vsi obtoženi zanikali krivdo, se bo začelo sojenje.Popovič naj bi leta 2008 ukazal, da je podjetje Grafist postavilo luči ob koprski promenadi in na ribiškem pomolu, občina pa naj bi naknadno objavila razpis in posel navidezno oddala Stavbeniku. Ta je za podizvajalca vzel Grafista. S tem naj bi Stavbenik pridobil slabih 69.000 evrov protipravne koristi, Grafist pa 15.000 evrov. »Manjka motiv!« pa je včeraj na sodišču opozoril Popovič. »Zakaj bi nekomu drugemu priskrbel koristi, jaz pa od tega ne bi imel nič?« je spraševal prisotne v sodni dvorani. Poudaril je, da je koprska občina v času njegovih štirih županskih mandatov izvedla za 850 milijonov evrov gradbenih del in da so pri vseh sodelovale občinske strokovne službe, ki so korektno opravile delo. Tako ne razume, zakaj bi bilo v konkretnem primeru drugače. »V izvedbo poslov se nikoli nisem spuščal,« je poudaril. Hkrati ga je še zanimalo, če bi vendarle šlo za kaznivo dejanje, zakaj na zatožni klopi – poleg njega – ne sedijo tudi tisti, ki naj bi jim omogočil korist, se pravi predstavniki Stavbenika in Grafista. Tožilka mu je v zvezi s tem obljubila pojasnilo do naslednjič.Popovičeva odvetnicaiz odvetniške pisarne Senica se je sicer zavzela za izločitev dokazov, ki so jih kriminalisti pridobili z zasegom elektronskih naprav in pri hišni preiskavi, saj je po njenih trditvah šlo za nesorazmerne ukrepe, ki zato niso zakoniti. »Vsi vpleteni so brez težav preiskovalnim organom odstopili vso dokumentacijo,« je zagotovila. Po izračunih obrambe je šlo tudi za manjše razlike med cenami, ki jih je občina plačala Stavbeniku, ta pa naprej Grafistu – kot jih navaja tožilstvo. Če jim bo s tem argumentom uspelo, bo kaznivo dejanje, ki ga Popoviču in soobtoženim očita tožilstvo, prekvalificirano v milejše in bo glede na zakonodajo že zastaralo.Popovič pa se mora na koprsko okrožno sodišče vrniti že danes, saj je razpisan predobravnavni narok zaradi prodaje koprskih skladišč soli Libertas, ki jih je od občine pod njegovim vodstvom kupil Grafist. To je storil celo dvakrat, saj so prvo kupo-prodajno pogodbo iz leta 2011 razdrli in konec leta 2012 sklenili novo. Vmes pa je občina poskušala objekt neuspešno prodati na več dražbah. Grafist je za objekt na koncu odštel dobrih 400.000 evrov.