Poletna gorniška sezona se je šele dobro začela, gorski reševalci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) pa imajo že polne roke dela. Samo v preteklem koncu tedna oziroma do včeraj popoldne so posredovali kar enajstkrat, v prejšnjih desetih dnevih, torej v obdobju od 21. do 30. junija, so imeli kar 33 intervencij oziroma tri na dan. Največ jih je bilo na območjih Gorske reševalne službe (GRS) Bohinj, Jezersko, Bovec in Tolmin. »Večinoma je šlo v preteklih dneh za lažje poškodbe, zvin gležnja, zdrs in pomoč zaradi nepoznavanja terena, pri čemer so gorski reševalci GRZS reševali kar nekaj tur...