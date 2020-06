Policistu nalašč povozili goske in se smejal (VIDEO)

Včasih niso potrebni pretirano dolgi posnetki, da razburijo javnost. V nedeljskem popoldnevu je vsega 20-sekundni video, najverjetneje narejen s kamero starejšega mobilnega telefona in prvotno objavljen na facebooku, sprožil ogorčenje in iskalno akcijo njegovega avtorja.Zbij eno, zbij, zbij ...Glavni junaki razmeroma nekakovostnega posnetka so trije mladi fantje v rdečem avtu; ob desni strani ceste se pojavita goski. »Zbij eno, zbij, zbij …« se sliši spodbujanje enega izmed trojice pa tudi smeh drugega. Nato sovoznik stegne roko proti volanu, rdeč volkswagen – pozneje so vozilo s posnetka identificirali kot polo – pa se ...