Policisti zaščitili nasilnega kolega?! K Romani jih kljub klicem ni bilo (FOTO)

Romana Hrvacki iz Velenja, ki se preživlja kot samostojna podjetnica, se je pred dvema letoma in pol preselila na Obalo. Pravi, da je iz Škal, ki so iz Velenja oddaljene pet kilometrov in kjer je preživela zadnja leta, zbežala. »Pred hudim psihičnim in fizičnim nasiljem, ki ga je več kot 20 let nad mano izvajal moj nekdanji partner,« trdi 56-letna sogovornica. »Nekdanji partner je Marijan Hrvacki, pomočnik komandirja na Policijski postaji Velenje,« nadaljuje. 57-letnik je odlikovani policist. Z njim je preživela skoraj polovico svojega življenja. »Do drugih ljudi...