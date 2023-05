Policisti ustavili avto, ki je vozil v napačno smer: za volanom so zagledali ...

V ponedeljek ob 13.48 so Regijski center za obveščanje Nova Gorica in več voznikov policiste obvestili o nevarni vožnji v nasprotni smeri na odseku hitre ceste H4 med naseljema Vogrsko in Ajdovščina.

Policisti PU Nova Gorica so ugotovili, da je starejša voznica osebnega avtomobila italijanskih registrskih številk peljala po nasprotnem smernem vozišču po hitri cesti H4 od Vogrskega proti Ajdovščini: »Omenjena voznica je namreč na hitri cesti z dvema prometnima pasovoma za vožnjo v eno smer vozila po smernem vozišču, namenjenem vožnji v nasprotno smer.«

Hitra reakcija

Med nevarno vožnjo v nasprotni smeri ji je nasproti pravilno po voznem pasu pripeljal neznani voznik tovornega vozila neznanih registrskih številk, ki ga je po prehitevalnem pasu pravilno želela prehiteti voznica iz Slovenije: »V trenutku, ko je slovenska voznica opazila nasproti vozeče vozilo, ki je peljalo v nasprotni smeri hitre ceste, je začela zavirati in se umikati v desno, da bi preprečila trčenje med vozili. Pri tem pa je z desnim bočnim delom svojega vozila trčila v levi del tovornega vozila. Po trčenju je voznik tovornega vozila, neznane znamke in neznanih registrskih številk, odpeljal naprej v smeri Vogrskega.« Voznica, državljanka Slovenije, je s svojim vozilom ustavila na vključevalnem pasu hitre ceste Selo in poklicala policijo.

​

Voznica avtomobila italijanskih registrskih številk je vožnjo nadaljevala proti Ajdovščini (po nasprotnem smernem vozišču hitre ceste), tam so jo ustavili policisti PP Ajdovščina.

Policisti so ugotovili, da je v nasprotni smeri vozila 83-letna voznica, državljanka Italije. Policisti PPP Nova Gorica bodo tujo voznico kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu (po 3. točki 1. prvega odstavka 324. člena KZ-1).

Kaj narediti, če se zaveste, da vozite v napačno smer?

»Če voznik ugotovi, da se po avtocesti pelje v napačno smer, naj vozilo takoj ustavi (po možnosti zunaj vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih prometnih udeležencev). Obvesti naj policijo, ta bo poskrbela za ustrezno zavarovanje kraja.«